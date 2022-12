La Belgique, plus mauvais élève européen en matière de fibre optique et de prix du haut débit

La Belgique (16e) a perdu quatre places au niveau européen en ce qui concerne les performances clés de l'économie et de la société numériques, relève vendredi le SPF Economie sur base de l'indice de l'économie et de la société numériques (DESI). La Belgique est particulièrement à la traîne en matière de 5G, de prix du haut débit et de déploiement de la fibre optique