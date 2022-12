Pourquoi le débit internet est-il globalement moins performant en Wallonie qu'en Flandre ?

”Les utilisateurs pourront désormais saisir une adresse, sur la base de laquelle des informations supplémentaires seront affichées concernant les vitesses de téléchargement descendant et ascendant que chaque opérateur peut fournir à cette adresse, ainsi que la technologie (xDSL sur une ligne de cuivre, HFC sur une ligne de câble ou FTTH sur une ligne de fibre optique) par laquelle ces services peuvent être fournis.”, explique le communiqué de l’IBPT.

Pour s’en servir, rien de plus simple : il suffit de taper votre adresse dans la barre de recherche et de faire varier le curseur du débit disponible entre 1 Mbps et 1 000 Mbps. Pour chaque niveau de débit, votre habitation se voit attribuer une gommette colorée : vert (si les opérateurs offrent un tel débit), orange (si la couverture existe mais n’est pas satisfaisante) ou rouge (si ce service n’est pas disponible à votre adresse).

De 1 à 1 000 Mbps, c’est-à-dire ?

Le débit internet correspond au rapport entre le volume de données téléchargées et la vitesse à laquelle un appareil connecté à internet peut recevoir ou envoyer ces données. Par exemple, lorsque le débit est d’1 mégabit par seconde (Mbps), le temps de téléchargement d’un site web moyen sera de 16 secondes. Il sera de 1,6 seconde pour un débit de 10 Mbps et de 0,2 seconde pour un débit de 100 Mbps.

Il n’y a pas de bon ou de mauvais débit. Tout dépend de l’utilisation que vous en faites. “Un ménage de deux pensionnés qui ne regardent que la télé et utilisent internet pour les utilisations les plus basiques aura un débit plus que suffisant avec 30 Mbps. En comparaison avec un ménage composé de parents et d’enfants qui jouent en ligne et qui téléchargent des films ou ces mêmes jeux (qui peuvent s’élever à plus de 200 GB dans certains cas et qui sans doute deviendront plus volumineux), il est clair que la vitesse de 30 Mbps sera insuffisante”, affirme le porte-parole d’IBPT.

D’après les estimations d’Ariase, site français de référence dédié aux opérateurs et aux offres télécoms, 3 Mbps sont nécessaires pour regarder votre film sur une plateforme de streaming, 5 Mbps pour en profiter en HD. Pour le télétravail, de plus en plus populaire, le débit minimum nécessaire serait de “10 Mb/s pour des usages classiques, jusqu’à 500 Mb/s pour des multi-usages sans bug ni latence.”

La Wallonie à la traîne

D’après l’AFP, la couverture des télécoms belges est très étendue puisque 92 % des ménages belges ont accès à internet. En effet, presque toutes les communes ont accès au niveau de débit le plus bas, 1 Mbps. Par contre, plus le débit augmente, plus la connectivité est compromise.

En Flandre, pas de problème. De 1 à 1 000 Mbps, aucune tache rouge à l’horizon. “L’opérateur de télécommunications Telenet est à la pointe dans ce domaine. Leur réseau est très développé et ils ont investi massivement dans la fibre optique”, pointe le porte-parole de l’IBPT. Par contre en Wallonie, les opérateurs de télécommunications sont à la traîne. “Ils investissent dans ce sens mais la couverture n’est pas encore optimale pour atteindre des hauts débits internet”, poursuit-il.

Cela confirme le constat du SPF Économie qui constatait que la Belgique “se trouve dans les tréfonds du classement pour des aspects liés à la connectivité comme la 5G (25e sur 27), le prix du haut débit (dernier), le déploiement de la fibre optique (dernier) et la pénétration des connexions fixes d’au moins 1 Gbps (17e sur 27)".

D’après la carte de l’IBPT, les zones les moins bien desservies sont Tournai et toutes les communes situées en dessous de la diagonale qui relie Chimay à Eupen.