Un processus qui pousse également certaines applications à ne plus proposer leurs services sur ces appareils. C'est notamment ce qu'a annoncé Meta, la maison-mère de Facebook, au sujet de sa messagerie WhatsApp. Concrètement, les utilisateurs Android devront au moins disposer de la version 4.1, et les utilisateurs Apple d'iOS 12.1 (2018).

"Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d'exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents. Si nous cessons de prendre en charge votre système d'exploitation, vous en serez informé(e) et il vous sera rappelé à plusieurs reprises de mettre votre appareil à niveau pour continuer à utiliser WhatsApp", indique la messagerie sur son site officiel.

Selon Geeko, seuls les modèles 5 et 5c sont concernés chez Apple. La liste est plus longue chez Huawei (D, D1, D2, G740, P1, Mate), chez LG (4X HD, F3, F3Q, F5, F6, F7, L2 II, L3 II, L3 Dual, L4, L4 Dual, L5 II, L7, L7 II, L7 Dual, Nitro HD, Enact et Lucid 2), chez Samsung et ses Galaxy (Ace 2, Core, S2, S3 Mini, Trend 2, Trend Lite, Xcover 2), et enfin Sony (Arc S, Miro, Neo L).