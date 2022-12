Une fraude à 15 millions d’euros impliquant des cryptomonnaies démantelée par la justice européenne

Derrière cette vaste affaire de fraude, on retrouve une organisation criminelle qui opérait depuis un call center situé à Tirana (Albanie). Elle contactait les victimes par téléphone en utilisant des numéros fictifs et des réseaux privés virtuels (VPN) délocalisés. “Ils demandaient aux personnes contactées de créer un acompte sur un portail et, une fois le transfert d’argent effectué, de réinitialiser le compte fraîchement créé. Ils détournaient ensuite l’argent et se rendaient intraçables”, détaille Eurojust. Les criminels gagnaient la confiance des victimes en leur faisant miroiter des gains financiers rapides contre un faible investissement de départ.

Une deuxième phase de cette arnaque permettait au réseau d’avoir accès à l’espace bancaire des victimes tout en les convaincant d’investir des sommes nettement plus élevées. Enfin, dans une dernière phase plus sournoise encore, les victimes étaient contactées par des membres de la même organisation qui avaient pour mission de les convaincre de verser de l’argent afin de récupérer les fonds perdus.

Au total, le butin amassé par ce réseau est estimé à 15 millions d’euros.

Lors des perquisitions organisées 160 appareils électroniques et 3 millions d’euros d’avoirs (y compris 11 propriétés immobilières) ont été confisqués, permettant ainsi de concrétiser les efforts consentis dans cette enquête lancée en 2020.