Citant dans une publication de blog mercredi, "les conditions actuelles du marché au Japon, associées à un marché mondial de la cryptographie faible", Kraken ne va plus desservir les clients au Japon à travers la plateforme Payward Asia.

Ces clients sont invités à retirer leurs avoirs soit vers un portefeuille externe, soit en les liquidant et les transférant en yens sur un compte en banque. La possibilité de dépôts sur les comptes cryptos sera suspendue dès le 9 janvier. Cette décision de se retirer du marché japonais "fait partie des efforts de Kraken pour mettre la priorité sur les ressources et les investissements dans des domaines mieux alignés sur (leur) stratégie et qui positionneront mieux Kraken pour un succès à long terme", dit la société.

Kraken est une des plus grandes plateformes mondiales d'échanges de cryptoactifs après Binance et Coinbase.

Elle gère quelque 438 millions de dollars de volume de transactions, selon les données de CoinMarketCap.

Il y a un mois, elle avait déjà annoncé une réduction de 30% de ses effectifs, soit quelque 1.100 employés. Ces réductions d'activités interviennent alors que la confiance dans le potentiel des cryptoactifs, qui ont chuté fortement, est au plus bas depuis la déconfiture éclair de la plateforme FTX.