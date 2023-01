Apple engage un concurrent chinois de Foxconn pour construire des modèles d'iPhone haut de gamme

Trois sources rapportent au journal économique qu'Apple va signer un premier contrat important avec Luxshare Precisions, un concurrent de Foxconn et Pegatron, également de Taïwan.

Luxshare fabrique déjà de petites quantités de l'iPhone 14 Pro Max dans une usine à Kunshan, au nord-ouest de Shanghai, rapportent deux sources.

Apple entend ainsi rattraper la production perdue de Foxconn depuis novembre. Foxconn était jusqu'à présent le seul fournisseur pour la construction des nouveaux modèles d'iPhone Pro.

À noter que le fondateur de Luxshare est un ancien employé de Foxconn. Grace Wang et son entreprise ont pris de l'importance dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple ces dernières années, passant des écouteurs aux autres iPhones. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de gros contrat pour les modèles haut de gamme.

Par ailleurs, il est apparu jeudi qu'après la Chine, Apple mise également de plus en plus sur l'Inde pour la production de smartphones. Les usines indiennes de Foxconn, Wistron et Pegatron et les fournisseurs de composants Sunwoda, Avary, Foxlink et Salcomp ont créé 50 000 emplois directs en Inde depuis août 2021, a confirmé un porte-parole du ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information. Indirectement, cela donne 100 000 emplois supplémentaires.