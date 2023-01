La Belgique sacrée championne de l'innovation au CES 2023

La CTA est la plus grande association commerciale américaine dans le domaine des technologies. Elle pèse 505 milliards de dollars et est l'organisateur officiel du salon Consumer Electronics Show (CES).

La CTA effectué une analyse comparative de 38 pays du monde et de l'Union européenne sur une diversité de critères comme l'accueil réservé par les gouvernements aux technologies et aux modèles commerciaux perturbateurs (économie du partage, véhicules à conduite autonome...), les systèmes fiscaux ou encore la protection de l'environnement. La diversité, le rapport entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail et l'inclusion des immigrants ont également été pris en compte.

La Belgique a été élue, avec douze autres États "Innovation Champion" lors de la cérémonie d'ouverture du CES 2023. Le prix a été remis par Gary Shapiro, CEO du CES, au Consul général de Belgique à Los Angeles. #CES2023 @LaLibreEco @AWEX_Belgium @digitalwallonia pic.twitter.com/Sn7XZOlqbq — Lovens Pierre-François (@pflovens_) January 5, 2023

"C'est une merveilleuse occasion de reconnaître l'innovation technologique 'Made in Belgium' qui combine ses ressources et sa pensée créative pour trouver des solutions à certaines des questions qui préoccupent le plus les gens aux États-Unis et dans le monde entier", a ajouté Gunther Sleeuwagen, ambassadeur de Belgique aux États-Unis.

Selon invest.brussels, "dans un contexte macroéconomique difficile et incertain", les start-up et scale-up belges ont levé 2 milliards d'euros de capitaux frais en 2022.

Le pavillon belge au CES 2023 accueille 15 startups et scale-ups.

