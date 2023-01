Microsoft veut investir massivement dans la société derrière ChatGPT

Le montant que Microsoft souhaiterait investir dans OpenAI pourrait atteindre 10 milliards de dollars. Cet argent serait versé à l'entreprise sur une période de plusieurs années. Mais l'accord final pourrait être différent.

Le site d'information Semafor avait précédemment écrit, sur la base de sources, que la société pourrait valoir 29 milliards de dollars lors d'un nouveau cycle d'investissement. Cette injection de capital inclurait des investisseurs autres que Microsoft.

Microsoft et OpenAI ont refusé de faire des commentaires à Bloomberg. Ce ne serait pas le premier investissement de la société à l'origine de Windows et Xbox dans OpenAI. Auparavant, Microsoft avait mis un milliard de dollars dans l'entreprise, fondée en 2015 par Elon Musk et l'investisseur technologique Sam Altman.

ChatGPT a fait sensation ces derniers mois ; de nombreux textes générés par le programme se distinguent à peine de ceux écrits par des humains. Le chatbot est capable de répondre naturellement aux questions et aux demandes, et de répondre aux questions de suivi. Cela pourrait également en faire un concurrent majeur de Google. ChatGPT peut également écrire des textes dans différents genres.

OpenAI est également connu pour le programme Dall-E. Cela crée de l'"art" consistant en des images fusionnées sur l'internet après une tâche écrite.