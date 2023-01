Voici les montants dépensés par les partis politiques belges pour leur pub sur les médias sociaux en 2022

Comme les années précédentes, ce sont toujours les partis d’opposition au fédéral qui dépensent le plus sur Facebook et Instagram. La N-VA, le Vlaams Belang et le PTB/PVDA (pages francophone et néerlandophone) ont ainsi dépensé 3,579 millions d’euros, soit 72 % du montant total dépensé par tous les partis.

”Ces chiffres sont très élevés. Et la Flandre est la championne des dépenses sur Facebook”, a pointé sur la VRT Jan Steurs, un chercheur d’Adlens. “Elle dépasse largement les pays qui ont organisé des élections l’année dernière, comme la Suède, les Pays-Bas ou la Hongrie. Avec la N-VA et le Vlaams Belang, nous avons deux partis dans le top 3 européen”, a-t-il ajouté.

En partie financé par… les citoyens

Dans son analyse, la RTBF pointe par ailleurs que ce budget de cinq millions d’euros provient “en grande partie” de la poche des citoyens. “En effet, les partis politiques sont financés en très grande partie par l’État et donc les contributions des citoyens. Peu de personnes le savent, mais votre vote va de manière indirecte dans la caisse des partis qui ont des représentants élus.”

Quoi qu’il en soit, les montants alloués par les partis aux réseaux sociaux devraient encore augmenter dans les années à venir. Des discussions ont d’ailleurs été lancées en vue d’encadrer ces financements, puisqu’aucune limite n’a pour le moment été fixée.