Cultiver la positivité dans un réseau social plus restreint attire près d’un million d’utilisateurs quotidiens.

Réseau social le plus téléchargé depuis l'été 2022, comment Gas se démarque de ses concurrents

Gas, un nom peu conventionnel pour une application sociale mais qui correspond à sa fonction principale, qui vient de l'anglais gassing que l'on peut traduire par "stimuler l'ego de quelqu'un, ou faire en sorte que quelque chose semble plus exaltant qu'il ne l'est/était en réalité". Lancé sans aucun investissement publicitaire avec une équipe extrêmement réduite sur l'App Store d'Apple le 29 août dernier, Gas a été l'application pour iPhone la plus populaire et le premier réseau social téléchargé, réalisant près de 3 millions de dollars de ventes cumulées...