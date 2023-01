La banque mobile N26 lance son offre de cryptomonnaies en Belgique

Dans la continuité de cette dynamique, la banque mobile N26 annonce l’arrivée d’un nouveau service sur sa plateforme, avec “le lancement de son offre de cryptomonnaies en Belgique. Initialement déployée en Autriche en novembre dernier, l’offre N26 Crypto sera disponible progressivement pour les 250 000 clients de la banque en Belgique, leur permettant d’acheter et de vendre près de 200 cryptomonnaies différentes directement dans l’application. Cette innovation répond à une tendance de fond puisque les cryptoactifs sont devenus une demande réelle du marché”, informe la banque par voie de communiqué.

Le lancement de cette offre vise à faciliter l’accès au marché des monnaies numériques aux clients de la banque, et à en faciliter la gestion en centralisant le tout sur une seule plateforme. “Simplicité d’usage, expérience intuitive, N26 investit les cryptos pour accompagner des millions d’Européens dans leur premier pas dans cet univers. C’est pourquoi N26 mettra aussi à disposition de ses clients un ensemble de contenus utiles et pédagogiques pour informer et responsabiliser les clients qui veulent mieux appréhender cette classe d’actifs”, complète-t-elle.

Les cryptomonnaies, terrain de jeu des jeunes investisseurs

Pour développer ce nouvel outil, la banque s’associe à “Bitpanda Asset Management GmbH, qui gère l’exécution des transactions et conserve les cryptomonnaies. […] Les clients N26 Metal pourront effectuer des transactions avec des frais de transaction de 1 % appliqués pour le trading de Bitcoin et de 2 % pour toutes les autres cryptomonnaies. Tous les autres clients N26 pourront échanger du Bitcoin avec des frais de transaction de 1,5 % et des frais de 2,5 % pour les autres cryptomonnaies”.

Reste à voir si les clients actuels de la banque montreront de l’intérêt pour ce service. Si Jérémie Rosselli, DG N26 France&BeNeLux reconnaît que “les cryptomonnaies ont connu une baisse de valeur au cours de la dernière année”, l’optimisme est en tout cas de mise. “Le trading de cryptomonnaies est devenu la porte d’entrée dans le monde de l’investissement pour toute une nouvelle génération d’investisseurs qui recherchent des actifs d’un genre nouveau. Avec N26 Crypto, nous offrons un moyen simple d’acheter, vendre, bref d’investir ses premiers euros dans les cryptomonnaies avec la garantie d’une expérience utilisateur simple et intuitive”, conclut-il.