Microsoft grimpe en Bourse après des annonces de licenciements

L'indice Dow Jones a baissé de 1,14 % à 3 910,85 points. L'indice général S&P 500 a perdu 0,20 % à 3990,97 points. Seule la bourse des valeurs technologiques Nasdaq a terminé dans le vert avec un gain de 0,14 % à 11 095,11 points.

Au dernier trimestre, Goldman Sachs a enregistré des bénéfices inférieurs aux attentes des analystes et des investisseurs. En particulier dans le domaine de la banque d'investissement, Goldman Sachs a lutté avec des résultats nettement inférieurs. L'action a baissé de 6,4 %. Son homologue Morgan Stanley a obtenu des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, grâce à une forte croissance des revenus de son activité de gestion d'actifs et à des revenus d'intérêts plus élevés. Ce titre a augmenté de 5,9%.

Du côté d'Apple

Apple a présenté des mises à jour de sa gamme d'ordinateurs portables Macbook Pro et de son ordinateur de bureau Mac Mini. Ces derniers étaient équipés de nouvelles puces conçues en interne, ce qui a eu pour effet de réduire les ordinateurs de l'entreprise équipés de puces Intel. Une amende de plus de 16 millions d'euros a également été infligée à Apple en Russie. Lorsque le groupe technologique américain était encore présent dans le pays, il a contraint les développeurs d'applications à utiliser son propre système de paiement, abusant ainsi de son pouvoir de marché. Apple a gagné 0,9%.

Tesla a augmenté de 7,4%. Les analystes de la banque d'investissement Jefferies ont abaissé leur objectif de cours pour le titre. Toutefois, la recommandation d'achat pour le constructeur de voitures électriques a été maintenue.