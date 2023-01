À moins d'être déconnecté du réseau depuis un mois, vous n'avez pas pu louper l'engouement et la fascination pour l'outil ChatGPT, cette IA conversationnelle lancée par OpenAI en décembre.

Alors que son accès nécessite une inscription, elle a atteint un million de personnes en cinq jours, plus rapidement que n'importe quelle app type Instagram. Enfin ! Le public a accès à une IA qui ressemble un peu à ce que l'on voit dans les films : une "intelligence" qui comprend vos demandes, sur un très large panel de sujets, et est capable d'y répondre, avec des phrases bien formées, et de poursuivre la discussion plus avant. À noter que d'autres Large Language Models sont en gestation chez d'autres acteurs : OPT (Facebook/Meta), PaLM (Google), Sparrow (DeepMind), Bloom (open source), etc. Ils sont génériques, mais adaptables à des sujets particuliers (cf. MedPaLM pour la médecine).

En 2023, ces plateformes vont être une nouvelle base de départ pour la suite d'lA, au point que des chercheurs de Stanford ont publié un long papier de plus de 200 pages les rebaptisant foundation models, et en relevant des atouts et limites.

D’un côté, cela va créer des opportunités, en démultipliant les capacités de leurs utilisateurs, comme des "super outils". D’un autre côté, on craint pour des métiers qui seraient déplacés, voire remplacés par cette nouvelle vague (que même les spécialistes ne voyaient pas venir si vite).

Plus prosaïquement : certaines entreprises vont faire le choix de doter leurs employés de tels outils qui peuvent les rendre bien plus efficaces. D’autres vont rester "à l’ancienne"…

Dans un monde où les inégalités se creusent déjà de façon croissante, de tels outils vont-ils être un élément égalisateur, offrant des chances à tout le monde ? Ou, au contraire, un accélérateur de richesse pour ceux qui possèdent ces IA ?

Quand on entend Sam Altman, le CEO de OpenAI, plaider pour un revenu universel, on peut se douter que l’on fait face là à un nouveau front majeur de la fracture numérique.