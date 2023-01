”ChatGPT is at capacity right now”, indiquait le site d’OpenAI qui l’héberge. “ChatGPT is surely the best But its servers are put to the test With so many users chatting It’s no wonder they’re lagging But they’ll fix it soon, no need to fret !”, précise-t-on encore sur le site web de ChatGPT. En clair, les serveurs ont atteint leur capacité maximale à cause du nombre d'utilisateurs mais l'équipe technique travaille à régler le problème.

Le site était de nouveau parfois accessible ce mardi en fin de matinée mais est clairement instable.

En attendant de le tester à nouveau, découvrez les actualités liées au robot intelligent :

