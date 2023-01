De nouvelles statistiques relatives à l’usage des réseaux sociaux montrent que le réseau chinois TikTok séduit de plus en plus de Belges au détriment, surtout, d’Instagram.

Réseaux sociaux : pourquoi TikTok pèse de plus en plus lourd

TikTok n’en finit plus de gagner du terrain auprès des Belges et, par ricochet, de faire de l’ombre à quelques-uns de ses principaux concurrents. C’est l’un des faits majeurs que l’on peut retenir de la nouvelle étude réalisée par les sociétés Were Are Social et Meltwater sur l’usage des réseaux...