Cybercriminalité : Voici les 10 entreprises les plus imitées dans les attaques de phishing

"On observe que les pirates tentent de piéger les gens en leur faisant miroiter des récompenses et des prix à gagner", explique Zahier Madhar, Security Engineer Expert chez CPR. "Les gens peuvent se protéger d'une attaque de phishing en ne cliquant pas sur des liens ou des pièces jointes suspects et en vérifiant toujours l'URL de la page à laquelle ils sont renvoyés. En outre, les fautes d'orthographe sont également un signal d'alarme important et il est important de ne jamais donner d'informations inutiles."

À lire aussi

À la fin de l'année 2022, le secteur technologique a été le plus souvent imité par le brand phishing, devant l'expédition et les réseaux sociaux. DHL a atteint la deuxième position au quatrième trimestre avec 16 % de toutes les tentatives de phishing de marque, devant Microsoft en troisième position avec 11 %. Selon CPR, si DHL arrive en deuxième position, c'est sans doute dû à la saison traditionnelle d'achats en ligne du Black Friday, du Cyber Monday et de la course aux cadeaux de Noël en ligne, avec des pirates qui se servent de leur nom pour envoyer de "fausses" notifications de livraison.

Voici le palmarès des 10 marques les plus imitées :