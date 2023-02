L'IA peut désormais sauver un avion sans pilote. “L’avantage est que la prise de décision n’est pas influencée par la panique”

Le drame a eu lieu le 14 août 2005, au nord-est d’Athènes (Grèce). Subitement, l’avion du vol Helios Airways 522, parti de Larnaca (Chypre) vers Prague via Athènes s’écrase sur une colline près de Marathon, à 40 km au nord-est d’Athènes. Les 115 passagers et les six membres d’équipage meurent sur le coup. L’enquête révélera qu’en raison de l’absence de pressurisation lors de la montée, non détectée par les pilotes, ceux-ci se sont évanouis par manque d’oxygène. Le contact radio a été perdu et l’avion a continué le vol vers Athènes sous pilote automatique, jusqu’à la panne de carburant. Ni les deux chasseurs F-16 envoyés en reconnaissance, ni l’intervention aux commandes d’un steward n’ont pu éviter la tragédie.