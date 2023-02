Snapchat, spécialiste de la réalité augmentée : “Elle ouvre de nouvelles voies pour se connecter aux autres”

Libre Eco week-end | Selon le rapport Digital 2023 de We Are Social et Meltwater, Snapchat fédère chaque mois 635 millions d’utilisateurs, loin derrière Facebook et Whatsapp. Mais son audience est en croissance un peu partout.

Entre réseau social et messagerie visuelle, Snapchat séduit de plus en plus les amateurs de partage de photos et de vidéos éphémères agrémentées de filtres et autres stickers dont l’outil de Snap Inc. s’est faite une spécialité. Selon le rapport Digital 2023 de We Are Social et Meltwater, Snapchat fédère chaque mois 635 millions d’utilisateurs ; loin, très loin derrière les 2,9 milliards de Facebook, les 2 milliards de WhatsApp ou le milliard de TikTok… Pour autant, son audience est en croissance un peu partout. C’est aussi le cas chez nous, où l’application est utilisée par plus d’un tiers des plus de treize ans (3,65 millions d’individus). Comme l’indiquait récemment le spécialiste des réseaux sociaux Xavier Degraux, les utilisateurs belges sont en hausse constante depuis un an. Surtout dans la tranche des 15-24, son cœur de cible. Outre le partage privé, c’est aussi...