Quand les NFT, même les plus insolites, rivalisent avec les prix des tableaux les plus chers du monde

The Merge: 91,8 millions de dollars. ©Pak

Pak qui a aussi créé, avec Julian Assange, Clock vendue 52,74 millions de dollars. Il s’agit d’un NFT représentant un compteur numérique qui égrène les jours passés en prison à Londres par le fondateur de Wikileaks. Les bénéfices de la vente servent à la défense de Julian Assange.

Dans le top 20 des NFT les plus chers se trouvent plusieurs œuvres de la collection Ape de Larva Laps signées de Matt Hall et John Watkinson. Il s’agit d’un ensemble de vingt-quatre représentations de punks pixélisés. On dirait des représentations de personnages des jeux vidéo du début des années quatre-vingt ! Comptez 23,7 millions de dollars pour l’exemplaire CryptoPunk #5822. Il y en a huit autres classés !

CryptoPunk #5822: 23,7 millions de dollars. ©Mat Hall et John Watkinson

Plus déroutant encore, les 5,43 millions de dollars que pèse This Changes Everything de Tim Berners. Il s’agit de quelques lignes de code informatique. Oui mais pas n’importe quel code. C’est la version artistique et historique du code source initial du World Wide Web, le premier système de partage d’information à l’origine d’Internet (le fameux www) créé par Berners en 1990.

This Changes Everything ou le code source qui a créé le World Wide Web: 5,43 millions de dollars. ©Tim Berners

Quant au premier tweet de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, proposé en NFT, il s’est vendu 2,9 millions…

Converti en NFT, le premier tweet de l'histoire vaut 2,9 millions de dollars. ©Jack Dorsey