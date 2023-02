Qui a vraiment besoin d'une théière connectée?

Pourtant, en déambulant dans les allées de cette grand-messe de l'IoT, on réalise que les percées sont beaucoup plus à chercher du côté des applications professionnelles et industrielles. Des capteurs peuvent être présents partout et ramener des informations utiles.

Energie et cybersécurité

Là aussi, le souci de l'efficience énergétique amène un focus particulier. Comment s'assurer, dans un grand bâtiment, qu'on n'a pas laissé de lumières, de fenêtres ou de radiateurs ouverts ? D'année en année, il y a des améliorations qui apparaissent : des capteurs qui font de l'energy harvesting, qui capturent les micro-watts nécessaires à leur fonctionnement, en récupérant un peu de chaleur ou de mouvement (l'énergie de fermer une fenêtre… ou un interrupteur). Résoudre ce problème permet de ne plus se soucier de piles ou de fils, et d'équiper un immeuble entier de façon durable en un temps réduit.

Bien entendu, en aval des capteurs, d’autres innovations se retrouvent dans le traitement, dans de l’intelligence artificielle, pour optimiser l’énergie du bâtiment en fonction de divers paramètres. On peut pousser un petit cocorico : la Wallonie était bien représentée, avec deux stands communs de l’Awex et une belle poignée d’entreprises qui n’ont pas à rougir sur ces questions.

Quand on voit les ravages que les menaces informatiques font déjà peser sur l’IT traditionnelle, on peut imaginer que ce sera bien pire dans les objets connectés, où une attaque peut s’infiltrer et rester longtemps non détectée.

Une autre tendance clé, c’était la cybersécurité. Quand on voit les ravages que les menaces informatiques font déjà peser sur l’IT traditionnelle, on peut imaginer que ce sera bien pire dans les objets connectés, où une attaque peut s’infiltrer et rester longtemps non détectée. Je tente de rester vigilant par rapport au "solutionisme" technologique, qui veut insérer de la technologie à chaque endroit possible. Pourtant ici, il me semble que l’IoT, utilisé de façon raisonnée, permet un monde plus fluide et plus économe.