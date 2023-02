Nommé le "Tranquilizer Challenge", ce dernier consiste à prendre du Clonazépam et de tenter de rester éveillé plus longtemps que ses adversaires en luttant contre les effets sédatifs du médicament. Ce dernier, prescrit contre les crises d'anxiété, d'épilepsie ou la nervosité peut s'avérer dangereux s'il est pris en dehors d'une prescription médicale. Sa prise implique une relaxation de tous les muscles et nerfs et provoque un effet sédatif puissant qui se ressent dans l'heure.

À lire aussi

Loin d'être sans danger, le défi a déjà fait plusieurs victimes, notamment à Guanajuato au Mexique, comme le rapporte le journal Metro. C'est dans cette ville que 15 élèves âgés entre dix et douze ans ont été victimes du défi, amenant même certains à l'hôpital. Ces derniers, victimes d'overdoses, ont dû être opérés d'urgence.

Le challenge et l'ampleur qu'il prend a déjà attiré l'attention des autorités mexicaines, qui ont tiré la sonnette d'alarme le 25 janvier en lançant une alerte nationale contre le Tranquilizer Challenge ainsi que la prise de Clonazépam. Il a également été demandé aux mexicains de signaler les pharmacies vendant le médicament sans ordonnance. En janvier, une dizaine d'autres enfants avaient également été victimes du défi au Mexique.

À lire aussi

Les autorités redoutent également les propriétés très addictives du médicament, ainsi que ses effets de secondaires potentiellement létaux. Le Clonazépam peut provoquer de la tachycardie, des problèmes de respiration, des convulsions et, à fortes doses, le coma ou même la mort.