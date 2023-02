Le département des services financiers de l'Etat de New York souligne dans un communiqué avoir pris cette décision en raison de "plusieurs problèmes non résolus liés à la supervision par Paxos de sa relation avec Binance", sans donner plus de précisions.

Paxos a souligné de son côté qu'il cesserait d'émettre de nouveaux jetons BUSD, censés être stables car adossés au dollar et à des bons du Trésor américains, à partir du 21 février.

Il a indiqué qu'il continuerait à gérer les jetons existants pendant encore un an et à permettre à leurs détenteurs de les revendre en échange de dollars ou d'une autre "stablecoin".

16 milliards de dollars

Selon Binance, l'équivalent d'environ 16 milliards de dollars de BUSD sont actuellement détenus par quelque 6,2 millions de clients.

Le patron de Binance, Changpeng Zhao, a souligné sur Twitter que sa plateforme ferait les ajustements nécessaires pour faciliter la conversion de BUSD en d'autres cryptomonnaies adossées à une devise.

La valeur totale des BUSD en circulation va diminuer au fur et à mesure que ses détenteurs les céderont, a-t-il prévenu.

Les autorités américaines ont durci ces derniers mois leur supervision des cryptomonnaies, notamment après la faillite de la plateforme FTX dont de nombreux clients n'ont pas pu retirer leurs placements.

Selon le Wall Street Journal, l'autorité américaine des marchés financiers, la SEC, a fait savoir à Paxos qu'elle allait déposer plainte au motif que la stablecoin BUSD devrait être considérée comme un titre financier et devrait à ce titre être enregistrée comme telle auprès de ses services.

Mais "'si' BUSD est considérée comme un titre par les tribunaux, cela aura des conséquences importantes sur la façon dont le secteur des cryptomonnaies va se développer (ou ne pas se développer) dans les juridictions concernées", a souligné Changpeng Zhao.

"Compte tenu de l'incertitude réglementaire actuelle sur certains marchés, nous allons regarder de plus près d'autres projets que nous gérons dans ces juridictions afin de nous assurer que nos utilisateurs sont protégés de tout préjudice injustifié", a-t-il ajouté.