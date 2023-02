Une panne informatique paralyse les opérations de Lufthansa : de nombreux vols retardés et annulés

"Nous n'avons pas encore d'indication sur la nature et le nombre de ces perturbations", a précisé un porte-parole auprès de l'AFP, ajoutant également ignorer si Lufthansa était le seul transporteur affecté.

Des investigations sont en cours pour déterminer la cause et l'étendue de la panne, a ajouté ce porte-parole. Les sites internet des principaux aéroports allemands de Francfort et Munich faisaient état de plusieurs annulations de vols court et moyen courrier dans la matinée.