Amnesty met en vente des œuvres d’art numériques

Le projet, qui sera officiellement lancé à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain, vise à défendre et promouvoir le droit à l’avortement en Belgique et dans le monde, alors que l’accès à l’IVG perd du terrain, notamment aux États-Unis. Le projet, baptisé HURRA, acronyme de Human Rights = Right to Abortion, est le fruit d’une collaboration entre l’organisation non gouvernementale et Lucyle Massu, une artiste et militante féministe récemment diplômée de l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre et lauréate du Prix de la Fondation Boghossian. Indignée par la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler l’arrêt Roe v. Wade en juin 2022, la jeune artiste a voulu créer des NFT rappelant que les personnes souhaitant avorter ont le droit de prendre leurs propres décisions concernant leur corps et leur santé.