La Chine condamne l'interdiction américaine de Tiktok sur les smartphones gouvernementaux

"Le gouvernement américain devrait sérieusement respecter les principes de l'économie de marché et de la concurrence loyale", a rétorqué mardi à Pékin la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

Washington doit "mettre fin à la suppression injustifiée des entreprises concernées et créer un environnement ouvert, équitable et non discriminatoire pour les entreprises du monde entier", a ajouté Mme Mao.

Les agences fédérales américaines doivent s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application de vidéos TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance, sous 30 jours, avait ordonné lundi le Bureau de la gestion et du budget à la Maison Blanche (OMB).

Cette interdiction au sein du gouvernement fédéral américain survient quelques jours après une décision similaire de la Commission européenne, qui a interdit TikTok d'ici le 15 mars à son personnel pour "protéger" l'institution.

Le gouvernement du Canada a lui aussi annoncé lundi qu'il allait bannir l'application des appareils mobiles qu'il fournit à son personnel à compter de mardi, évoquant "un niveau de risque inacceptable" pour la vie privée et la sécurité.

TikTok fait déjà partie des applications chinoises interdites en Inde depuis 2020. Elle est depuis longtemps accusée de bénéficier d'une sécurité insuffisante des données et d'un manque de protection des jeunes utilisateurs. On craint, par exemple, que l'État chinois ait accès à des montagnes de données d'utilisateurs de TikTok, ce que l'entreprise réfute.