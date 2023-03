Il ne fait aucun doute que la génération Z (qui regroupe toutes les personnes nées entre 1997 et 2012) continuera à redéfinir les paysages du commerce, sans parler de la société dans son ensemble dans les années à venir. Quelles sont donc les stratégies que les spécialistes du marketing peuvent tirer de ces nouvelles connaissances sur les attitudes et les habitudes des jeunes consommateurs d’aujourd’hui ?

Tout d'abord, la génération Z est prête à échanger des informations personnelles contre de bonnes expériences, ce qui signifie que les détaillants et les marques doivent exploiter les dernières technologies qui leur permettent d'évoluer à la vitesse du client pour s'assurer que ce ne sont pas seulement leurs messages marketing qui apportent de la valeur. En effet, l'adoption par la génération Z de nouveaux canaux sociaux et de nouvelles technologies commerciales oblige les marques à suivre le rythme en matière d'options et d'expériences.

Il convient donc de tenir compte de l’évolution des préférences en matière de canaux sociaux, la génération Z s’orientant majoritairement vers TikTok, Instagram ou encore YouTube.

Les détaillants doivent également adapter leurs systèmes de paiement pour adopter des options telles que la livraison à la demande, le paiement sans contact, l’achat immédiat et le paiement différé, ainsi que d’autres améliorations qui apportent plus de flexibilité à l’expérience commerciale.

Produit, mais aussi informations et divertissements

Ensuite, les spécialistes du marketing doivent se préparer à un monde où le contenu et le commerce convergent. Pour la génération Z, les expériences de contenu et de commerce deviennent indissociables, et ils attendent des marques qu’ils fréquentent qu’elles leur fournissent non seulement les produits dont ils ont besoin, mais aussi les informations et les divertissements qui les accompagnent. Les entreprises doivent également tenir compte des aspects logistiques et de la chaîne d’approvisionnement dans leur planification de l’expérience client.

"La fidélité à la marque de la génération Z dépend de la transparence et de la cohérence tout au long du parcours de la marque, jusqu'au moment où le produit arrive sur le pas de leur porte. Cela signifie qu'une logistique rapide, pilotée par l'Intelligence artificielle, et des opérations de chaîne d'approvisionnement sont aussi essentielles au succès de la marque qu'une solide gestion de la relation client", déclare Monica Deretich, leader avérée dans le domaine du marketing stratégique.

Enfin, sans oublier des sujets de préoccupation importants comme la durabilité et l’empreinte sociale, les détaillants doivent repenser l’expérience physique de leurs clients. Contrairement à ce que d’aucuns auraient pu penser, les membres de la génération Z restent très désireux de vivre des expériences d’achat en personne. Et leurs exigences en la matière sont tout aussi élevées.