Pour 9,99 euros par mois, cette offre intitulée le "Pass Warner" (distincte de l'offre d'Amazon Prime Video) donnera accès aux nombreuses séries HBO, parmi lesquelles "Game of thrones", "Succession", "The Last of us", "Euphoria", "Sex and the City" ou "Les Soprano".

Celles-ci étaient historiquement diffusées en France par OCS, le bouquet de chaînes payantes de l'opérateur de télécoms Orange (que Canal+ est en train d'acquérir). Mais elles ont disparu des écrans hexagonaux en janvier, après la fin du contrat de distribution exclusif qui liait les deux parties.

En plus de HBO, ce forfait comprendra l'accès aux 12 chaînes du groupe Warner, dont Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network ou CNN.

Dans l'attente de la mise en place de cette offre payante, la série très attendue "The Last of us" avait été proposée sans coût supplémentaire sur Amazon Prime Video dès son lancement le 16 janvier.

"Les programmes à la demande des marques TCM Cinéma, Eurosport, CNN, Discovery Channel, ID, Discovery Science, Cartoon Network et Boomerang seront déployés progressivement au cours du mois de mars", est-il précisé dans un communiqué conjoint.

Une nouvelle chaîne dédiée aux plus petits, "Cartoonito", intégrera le bouquet dès le 3 avril.