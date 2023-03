Lab9, le revendeur Apple : "On fait déjà le même chiffre d’affaires que Switch mais avec 30 personnes de moins et un meilleur service"

Mais la stratégie de Geert Coolman qui joue sur la présence locale, est payante. “L’année passée, nous avons repris le fonds de commerce et une partie des employés de Switch. Ce n’était pas programmé, mais c’était une bonne occasion, et nous avons ajouté 15 magasins aux 11 que nous avions déjà, en ne gardant que le personnel nécessaire. Ma stratégie ? Du stock, de l’aide, un service technique sur place, et des formations. On a travaillé dur, mais l’intégration et la mise à niveau de ces magasins se sont traduites par un retour de la clientèle. Oui, on a dû se faire livrer, mais on a de très bonnes relations avec Apple”, explique-t-il.

Tout miser sur le service et l’expérience client

Les bonnes relations sont liées à la masse critique atteinte par le groupe qui, en plus des magasins physiques, propose la vente en ligne et dispose d’une entité dédiée aux entreprises et aux services publics: Lab9Pro. Petit détail qui a toute son importance: Lab9 offre une garantie de 3 ans sur les Mac… “Surtout, dans chaque magasin, il y a un service de réparation, des techniciens capables de diagnostiquer les problèmes, de les résoudre, et de garder le contact avec les clients. Vous déposez votre machine dans les mains d’une personne, et vous la récupérez auprès de cette même personne. Nous voulons donner à nos clients la meilleure expérience dans nos magasins. On répond à leurs questions en direct, c’est tout à fait autre chose que de passer par un call-center. Et c’est pour cela que nous recherchons de nouveaux collaborateurs passionnés par le monde Apple”, assure encore Geert Coolman.

Des résultats en forme de bonne surprise

La taille actuelle du groupe belge n’a-t-elle pas un revers alors que les salaires viennent d’être indexés et que le nombre de collaborateurs a doublé ? “C’est clair que cela sera moins facile de dégager des bénéfices dans ce contexte. Mais cela accroît aussi le pouvoir d’achat de nos clients et le contexte – la digitalisation des entreprises, des ménages, des administrations et des écoles – fait qu’il y a une demande pour les produits Apple”, tempère Geert Coolman.

C’est que les résultats de l’exercice 2022 ont été meilleurs que ce qui était prévu, nous explique encore Geert Coolman. “L’accélération de l’intégration nous a permis de garder des clients de Switch et le stock disponible immédiatement les fait revenir. Le client qui vient voir un produit veut repartir en l’emportant. On a travaillé sur le marketing et avec l’aide d’Apple. Si l'on n’est pas encore au maximum, on continue d’accélérer. On fait déjà le même chiffre d’affaires mais avec 30 personnes de moins et un meilleur service”. Lab9 devrait d’ailleurs poursuivre sa politique d’expansion en ouvrant trois nouveaux magasins cette année et trois l’année prochaine.

Des résultats en forte hausse

L’intégration des nouveaux magasins a donc contribué à la hausse du chiffre d’affaires de Lab9 Stores, mais aussi pour la partie des services aux entreprises Lab9 Pro. Un chiffre qui a bondi de près de 50 %, passant de 77 millions d’euros en 2021 à 118 millions l’an passé.

Et si la progression est compréhensible dans le cas des magasins (+79 %) en dépit du fait que l’élargissement du périmètre ne court que sur 7 mois en 2022, elle est aussi présente chez Lab9 Pro (+28 %). Au final, le petit acteur qui en 2009 ne comptait que deux magasins, en totalise désormais 26 et est devenu au passage le plus important APR (Apple Premium Reseller) du pays.