Le directeur général de Meta, Marc Zuckerberg, a promis de travailler sur l'efficacité de son entreprise et affine ses priorités. Les NFT n'en font donc plus partie. Dans les semaines à venir, il ne sera par exemple plus possible de partager des NFT sur Instagram et Facebook.

Les NFT sont des certificats de propriété numériques garantis à l'aide de la blockchain. Le système est appliqué à l'art numérique et aux objets de collection. L'engouement pour les NFT a atteint son apogée lorsqu'une œuvre d'art numérique a été vendue pour plus de 69 millions de dollars il y a deux ans.