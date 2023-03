Démantèlement d'une nouvelle plateforme d'IPTV: des millions de personnes concernées

Lancée en 2019, Streamzz comptait plus de 7 millions d’utilisateurs mensuels, surtout en Europe. La plateforme rémunérait les internautes qui partageaient des contenus en ligne.

Cette fermeture est le fait de l’ACE, l’Alliance pour la créativité et le divertissement. Constituée par plus d’une cinquantaine d’acteurs – médias, créateurs de contenus et grands diffuseurs comme Disney, Discovery et Fox -, elle s’est donné pour mission de lutter contre le piratage et compte déjà plusieurs succès à son actif.

”Le piratage continue de pénaliser le marché légal et les nouveaux investissements consentis pour la production de contenus attractifs”, a indiqué Philipp Wohlfrom, vice-président de Constantin Film, la société qui a agi avec l’ACE contre Streamzz.

”La fermeture de Streamzz est une preuve que personne dans le monde de la piraterie n’est hors d’atteinte. Nous allons continuer à cibler des services de piratage de différents types pour protéger l’économie créative”, a également fait savoir Jan van Voorn, le patron de l’Alliance.

En janvier 2022, les autorités italiennes avaient démantelé un très gros réseau d’IPTV, présenté comme le plus important d’Europe à l’époque : CyberGroup. Un demi-million de comptes avaient été fermés dans le pays et l’administrateur de la plateforme avait été arrêté.