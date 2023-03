Parmi les entreprises interrogées lors de cette enquête, 25% des grandes entreprises (250 employés ou plus) installées en Belgique ont développé de l'IA et 42% d'entre elles l'utilisent. Les entreprises belges se classent juste derrière le Danemark en matière d'utilisation de l'IA. Les entreprises ayant de 6 à 10 ans sont les plus nombreuses à utiliser l'IA.

A l'inverse, les TPE de moins de 10 employés ne sont que 4,6% à utiliser l'IA et 1,43% à en développer.

Pour les plus petites entreprises, les pourcentages de développement ou d'utilisation de l'IA sont sensiblement plus faibles. "La raison est que les grandes entreprises réalisent plus d'économies d'échelle en raison, d'une part, des coûts fixes élevés liés à l'utilisation de l'IA et, d'autre part, des investissements supplémentaires dans les données, les logiciels et les spécialistes de l'IA que cette technologie implique", explique le Bureau du Plan.

De nombreuses entreprises n'ont pas recours à l'IA car elles ne disposent pas de "l'expertise nécessaire, font face à des problèmes de disponibilité ou de qualité des données et se heurtent à l'incompatibilité avec les équipements, logiciels ou systèmes existants".

Le développement et l'utilisation de l'IA sont, "sans surprise", plus particulièrement répandus dans les branches intensives en TIC comme la programmation, le conseil et autres activités informatiques; les services d'information; les télécommunications et la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques.

Le Bureau du Plan note cependant comme l'édition, l'audiovisuel et la diffusion ainsi que les produits chimiques ont aussi recours à l'IA.