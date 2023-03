Gestion des données, cybersécurité, 5G, blockchain... La Belgique consacre une semaine européenne à l’intelligence artificielle

À lire aussi

Le lancement, le 30 novembre dernier, de ChatGPT par la société américaine OpenAI a constitué un tournant majeur. En quelques jours, plusieurs millions de personnes se sont ruées sur cet “agent conversationnel” surpuissant. L’IA, par la même occasion, est entrée de plain-pied dans la sphère publique.

Les organisateurs de la “Semaine européenne de l’intelligence européenne” (*), dont le coup d’envoi sera donné lundi à Bruxelles, ne pouvaient espérer meilleur moment pour susciter l’intérêt du grand public pour l’IA et les nouvelles technologies numériques que sont la gestion des données, la cybersécurité, la 5G, l’Internet des objets, la blockchain ou la réalité virtuelle.

“Les citoyens comme les entreprises se posent beaucoup de questions et n’entrevoient pas toujours comment les intégrer, indique Nathanaël Ackerman, responsable de l’équipe AI Minds du Service public fédéral BOSA et leader de la coalition AI4Belgium. C’est la raison d’être de cette semaine : mettre en avant quelles sont les possibilités offertes par le numérique, répondre aux questions grâce à la disponibilité de nombreux experts et renforcer les collaborations entre les différents écosystèmes tech en Belgique afin de construire ensemble la société de demain.”

Un programme multifacettes

Cette troisième édition de la “Semaine de l’IA”, organisée par le SPF BOSA et soutenue par le secrétaire d’État à la Digitalisation Mathieu Michel, comprend plus de soixante événements (conférences, débats, ateliers, etc.).

Plus de 100 conférenciers belges et étrangers sont annoncés. Il sera question de la manière dont l’IA peut améliorer les soins de santé ou les services publics ; du cadre de confiance en cours d’élaboration au sein de l’Union européenne pour une utilisation éthique et responsable des technologies numériques ; d’initiatives concrètes proposées par les différents niveaux de pouvoir ; de l’utilisation responsable de ChatGPT et de l’IA générative ; de l’intégration, dans une même matrice, des différentes technologies numériques (IA, gestion des données, blockchain, cybersécurité, Web3, …) ; des compétences à acquérir pour faire face aux changements rapides du marché du travail ; etc.

(*) Infos : La semaine européenne de l’IA se déroule du lundi 27 mars au vendredi 31 mars. La participation aux sessions, en physique ou en ligne, est gratuite. Il convient toutefois de s’inscrire via le site aiweek.bosa.belgium.be.