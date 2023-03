Grâce au développement de systèmes de transports intelligents, et surtout à la centralisation des données collectées qui s'y rapportent, une nouvelle tendance se dessine : le concept de mobilité en tant que service - de l'acronyme anglo-saxon MaaS (Mobility as a Service) - consistant à intégrer des services de planification, de réservation, de billetterie électronique et de paiement de bout en bout dans tous les modes de transport, qu'ils soient publics ou privés. Ce concept propose une nouvelle approche du voyage en tant qu'expérience globale en offrant plusieurs options de mobilité aux voyageurs via une seule application mobile. Dorénavant, votre smartphone devient votre sésame pour utiliser vos transports en commun, trains, vélos et trottinettes en libre-service, locations de voitures, taxis et VTC, services de covoiturage,… Une exhaustivité de l'offre dans laquelle nous allons retrouver presque autant de parcours que de modes de transport.

Le MaaS a pour objectif de centraliser une large gamme de solutions, depuis une seule et même plateforme, un facteur clé pour proposer à l’utilisateur les meilleurs trajets porte-à-porte, du premier au dernier kilomètre, qui pourrait même s’étendre à un abonnement tout compris pour payer la consommation de différentes formes de transport.

Surtout chez les jeunes

Selon Georges Gilkinet, vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, "une récente enquête du SPF Mobilité et Transports menée en ligne auprès de 3 000 Belges représentatifs de la population a révélé que 60 % de nos compatriotes sont ouverts à une application favorisant la multimobilité, 43 % considérant qu'elle pourrait même changer leur manière de bouger, en les amenant à prendre davantage les transports en commun". L'enquête a également constaté que l'utilisation des applications de mobilité est d'autant plus élevée que le participant est jeune : près de 100 % des 18-35 ans possèdent un smartphone et 69 % utilisent déjà régulièrement différentes applications de mobilité, les planificateurs d'itinéraires étant les outils préférés et les plus utilisés.

Dans le cadre de la transition vers une approche plus large de la mobilité, un adage à la mode est que "la propriété se transformera en utilisation". Alors que le MaaS en est encore à ses balbutiements, diverses initiatives ont été lancées, mais elles n'ont pas encore été consolidées en matière d'interopérabilité. Comme dans d'autres services axés sur la numérisation et les données, ce sont les besoins du client qui doivent guider la conception du système, plutôt que l'approche traditionnelle de l'opérateur axée sur l'offre plutôt que sur les besoins de chaque passager. À l'avenir, la conception des transports publics devrait viser à s'adapter aux besoins individuels, de manière dynamique, pour passer de l'endroit où va le véhicule à l'endroit où l'individu veut aller.