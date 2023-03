Disney suspend son projet de métavers

Le groupe de loisirs et de divertissement américain Walt Disney a décidé de mettre en sommeil son projet de métavers. C’est le Wall Street Journal qui l’annonce et qui détaille la décision dans son édition du jour. Le patron du groupe Bob Iger qui était pourtant très emballé par le projet de métavers mis sur pied par son prédécesseur Bob Chapek, a en fait cédé à la pression des actionnaires soucieux de rentabilité. Pour ces derniers, le projet de métavers restait flou et coûteux. Iger a donc viré l’équipe de 50 personnes dédiées au projet, à contrecœur, sans doute.