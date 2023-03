Fin des sondages, exclusion de la liste "Pour vous"... Twitter veut limiter la visibilité des abonnés non payants

Twitter va limiter la visibilité des abonnés non payants. À partir du milieu du mois prochain, ils ne pourront plus être recommandés comme intéressants dans la liste "Pour vous" de Twitter, a annoncé le propriétaire Elon Musk dans une série de tweets. Cette liste est compilée par les algorithmes de Twitter à partir de tweets et d'utilisateurs de Twitter qui sont similaires à ceux qu'un utilisateur suit déjà et qui sont populaires.