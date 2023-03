Elon Musk, Yoshua Bengio, Steve Wozniak… des centaines d’experts demandent une pause dans les expériences d’IA géantes

À lire aussi

Dans cette lettre, les signataires sont clairs : les systèmes d’IA dotés d’une intelligence pouvant rivaliser avec celle de l’être humain peuvent présenter de graves risques pour la société et l’humanité. La pause de six mois devrait ainsi être utilisée pour élaborer et mettre en œuvre un ensemble de protocoles pour rendre ces puissants systèmes d’IA plus précis, transparents et dignes de confiance.

Parmi les acteurs clés ayant signé la lettre ouverte, on retrouve notamment Yoshua Bengio (fondateur et directeur scientifique de Mila, Institut québécois d’intelligence artificielle), Yuval Noah Harari (auteur et professeur, Université hébraïque de Jérusalem), Stuart Russell Berkeley, Professeur d’informatique, directeur du Centre des systèmes intelligents), Elon Musk (PDG de SpaceX, Tesla et Twitter), Steve Wozniak (co-fondateur d’Apple), Evan Sharp (co-fondateur de Pinterest), Luc Steels (VUB,), …

Voici la lettre ouverte “Pause Giant AI Experiments : An Open Letter”