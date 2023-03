La consommation en ligne des Belges bondit encore et se rapproche des 15 milliards d'euros en 2022

À lire aussi

Les chiffres de 2022 surpassent même ceux enregistrés en 2020 lors de la pandémie engendrée par le Covid-19. “Par rapport à il y a cinq ans, le nombre d’achats en ligne a augmenté de 75 %. Le montant moyen dépensé par les Belges est également en hausse. Au cours du dernier trimestre 2022, le montant moyen était de 537 euros. C’est 14 % de plus que pour la même période de l’année précédente”, pointe pour sa part Greet Dekocker, directeur général de BeCommerce.

Une marge entre l’achat de produits et l’achat de services

Si ces chiffres ont de quoi enthousiasmer le secteur, une belle marge de progression peut encore être réalisée. Si les Belges effectuent 66 % de leurs achats de services en ligne, ce pourcentage n’est que de 22 % pour les produits. “Les dépenses en ligne consacrées aux services ont augmenté de 53 % par rapport à 2021 pour atteindre 6,7 milliards d’euros”, révèle encore le rapport. Sans surprise, on retrouve en tête du classement la catégorie des voyages à forfait (41 %), celle des billets d’avion et hébergements (27 %), et enfin celle des entrées pour des activités récréatives et événementielles (13 %).

À lire aussi

”Ces trois premières catégories sont toutes en progression par rapport à la même période l’année précédente. Si nous examinons les tendances de ces dernières années, nous constatons qu’il y a encore une marge de croissance”, analyse Greet Dekocker.

Une installation solide dans la société

Du côté des produits, la part des achats en ligne reste stable depuis 2020, et ce alors que “les attentes semblaient indiquer que les consommateurs allaient à nouveau massivement acheter 'hors ligne' après la crise sanitaire”, remarquent les auteurs du rapport.

”Les résultats du BeCommerce Market Monitor montrent que les achats en ligne ont trouvé leur place sur le marché global. Les consommateurs belges indiquent aussi clairement leur confiance dans les achats en ligne. Près de neuf acheteurs en ligne sur dix se disent satisfaits des achats en ligne réalisés à la fin de 2022”, se félicite Geert Dekocker. “Ce sont des signaux importants, tant pour le secteur que pour les consommateurs.”