Proximus et LuxConnect veulent développer un stockage de données ultra-sécurisé au Belux

"Ce partenariat fournira des solutions aux gouvernements, aux entreprises réglementées et aux organisations internationales pour déployer en toute sécurité des activités sensibles et critiques et leur offrir des contrôles progressifs de la souveraineté numérique", a déclaré Proximus. Les partenaires proposeront "Google Distributed Cloud Hosted", une "solution de cloud souverain déconnectée" qui ne nécessite pas de connexion à Google Cloud. Le centre de données physique sera situé au Luxembourg, et le support technique sera assuré par les équipes de Proximus en Belgique.

Guillaume Boutin, administrateur délégué de Proximus, a exprimé mercredi sa grande satisfaction d'"annoncer la première solution cloud Google déconnectée au Belux". "C'est une étape importante car elle permet à Proximus, en partenariat avec LuxConnect principalement, de garantir à ses clients une souveraineté opérationnelle totale dans les conditions de l'Union européenne. Le produit que nous lançons est une première en Europe. Nous l'avons créé en collaboration avec Google, mais nous avons veillé à ce qu'il soit totalement isolé des tiers".

La ministre des entreprises publiques et des télécommunications, Petra De Sutter, a également souligné mercredi que la protection des données était primordiale aujourd'hui. "La situation géopolitique nous le rappelle chaque jour", a-t-elle déclaré.

Les premiers ministres belge et luxembourgeois ont également conclu mercredi à Bruxelles un certain nombre de nouveaux accords bilatéraux.