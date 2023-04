Avec plus de cinq millions de titres, Apple Music Classical héberge le plus grand catalogue de musique classique au monde, couvrant une grande variété de contenus, des plus célèbres enregistrements aux pépites oubliées. "Apple Music Classical est une app spécialement dédiée au classique, qui s'adresse aussi bien aux personnes expertes dans le genre qu'à celles et ceux qui le découvrent, a déclaré Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats d'Apple. Elle offre la plus vaste sélection de musique classique au monde, les outils de recherche et de navigation les plus performants du marché, l'expérience sonore la plus optimale avec l'Audio spatial, ainsi que des milliers d'enregistrements exclusifs." Les œuvres classiques se composent de divers mouvements et pistes, et les œuvres les plus célèbres se déclinent dans des centaines d'enregistrements joués par différents orchestres, chefs d'orchestre et solistes.

Apple Music Classical a pris en compte ces spécificités du genre et repensé son outil de recherche de manière à fournir des résultats rapides et précis à l’aide d’une combinaison de mots-clés, comprenant le nom du compositeur et de l’œuvre, mais aussi le numéro d’opus, le chef d’orchestre, un artiste ou un instrument, et même le surnom d’une œuvre. La recherche d’une œuvre présente tous les enregistrements disponibles, et la recherche d’un compositeur présente toutes ses œuvres disponibles. Ces nombreuses façons d’explorer offrent des possibilités prometteuses pour découvrir de nouvelles œuvres inoubliables.

Des enregistrements inédits, uniques et exclusifs

Par ailleurs, Apple Music s’est associé à plusieurs des plus grandes institutions de musique classique au monde, parmi lesquelles les Orchestres philharmoniques de Berlin, Vienne et New York, le Carnegie Hall, les Orchestres symphoniques de Londres et San Francisco, le Metropolitan Opera, l’Opéra national de Paris et l’Orchestre royal du Concertgebouw, afin d’offrir aux auditeurs d’Apple Music Classical des contenus et des enregistrements inédits, uniques et exclusifs. Apple Music Classical collabore également étroitement avec certains des plus grands compositeurs, artistes et musiciens classiques afin de donner la parole à ces acteurs et d’offrir une expérience plus authentique aux amateurs de musique classique du monde entier.

L’ensemble du service offre l’audio sans perte (Lossless) jusqu’à 24 bits/192 kHz, et grâce à l’Audio spatial avec Dolby Atmos, les utilisateurs peuvent profiter de milliers d’enregistrements, le catalogue en Audio spatial s’étoffant chaque semaine de nouveaux albums au fur et à mesure que des enregistrements emblématiques sont remasterisés et des performances contemporaines capturées en Audio spatial. Apple Music Classical est disponible depuis le 28 mars sur tous les d’iPhone équipés d’iOS 15.4 ou ultérieur ; la version pour Android sera bientôt disponible.