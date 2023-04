La maison-mère de TikTok fait mieux que Meta ou Amazon

ByteDance fait donc beaucoup mieux que ses homologues du secteur, tels que Meta ou Amazon. L'entreprise est désormais au même niveau que Tencent, le groupe technologique chinois à l'origine de la plateforme WeChat. ByteDance n'a pas voulu confirmer ces chiffres pour l'instant.

La société mère de TikTok est sous le feu des critiques dans plusieurs pays occidentaux après avoir admis que certains employés avaient accès aux données d'utilisateurs américains et européens. De plus en plus de gouvernements et de parlements, y compris dans notre pays, interdisent l'application sur les appareils professionnels de leur personnel par crainte de vol de données et d'espionnage.

Ces soupçons ont donc peu d'impact sur le chiffre d'affaires de la société mère sur TikTok pour l'instant, bien qu'après l'Inde, une interdiction générale aux États-Unis soit désormais imminente. L'application compte plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis.