La start-up "Vitaminsatwork" veut empêcher les burn-out grâce à l'IA

"Vitaminsatwork ne se contente pas de prendre un 'instantané' d'une situation actuelle en matière d'expérience vécue au travail par les collaborateurs. La plateforme est également en mesure de fournir aux entreprises des informations stratégiques sur ce qui se produira si elles n'interviennent pas dans une situation donnée", explique le CEO Jonas Geleyn.

On l’aura compris, on est ici dans le cadre de l’analyse de données, ce qui fait dire aux responsables de l’entreprise que plus elle aura de clients actifs, plus ses analyses seront pertinentes et utiles.

Entreprise et université

Et il sort d’où, ce concept ? Le moteur financier a été animé par Daan De Wever, entrepreneur dans le monde des technologies et de la communication, et CEO de Dstny Group. Ce dernier a attiré des actionnaires qui ont investi quelque 900 000 euros dans la start-up pour en assurer le démarrage.

Les cofondateurs, Jonas Geleyn et Jonas Scheers ont donc pris les titres de CEO et CTO avant de s'adjoindre Esther Kerkhofs nommée Customer Success Manager. Voilà pour la structure et le financement.

Et sur le fond ? L'idée repose sur une étude scientifique universitaire. "Une étude basée sur des recherches sur le stress au travail et la motivation, menées par le professeur Bert Schreurs, professeur de Gestion des ressources humaines à la VUB et à la Solvay Business School. L'étude analyse les moteurs du bien-être et de l'engagement des travailleurs et révèle également les liens uniques qui les unissent. Il en résulte des informations étayées scientifiquement et orientées vers l'action, affichées en temps réel sur la plateforme dans des tableaux de bord pratiques permettant de prendre des décisions stratégiques à tous les niveaux de l'organisation : individuel, équipe et entreprise."

Un tableau de bord efficace

Le principe est donc de donner aux gestionnaires des ressources humaines des signaux et des solutions, et même d’anticiper des problèmes comme les risques de burn-out.

Mais l’objectif est surtout la rétention des personnes de qualité basée sur une analyse de leur ressenti et de leur participation au travers d’une "boussole personnelle". Et retenir les personnes en les faisant évoluer, c’est aussi, in fine, une manière de doper la productivité de l’entreprise et de la faire coller à ses objectifs de croissance.

Le site de l'entreprise propose des démonstrations en ligne. Et le service est disponible sur base d'un modèle de prix SaaS (Software as a Service) par utilisateur, avec une licence de minimum un an.