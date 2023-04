TikTok : quels dangers pour les entreprises ?

Un constat que de plus en plus de grandes organisations posent. L’une après l’autre, les institutions internationales tournent le dos à l’application chinoise. Le mois dernier, le Conseil national de sécurité (CNS) a d’ailleurs validé une proposition de la Vivaldi concernant l'interdiction aux ministres, cabinets et employés de la fonction publique l’utilisation de l’application sur leurs appareils professionnels.

Malgré ces décisions, aucune mesure officielle n’a pour l’instant été prise envers les entreprises, pourtant nombreuses à utiliser le réseau social. Une situation regrettable pour le consultant : “S’il y a un véritable problème de sécurité sur TikTok, il est important que nos sociétés soient également protégées contre des risques éventuels”.

Et des risques, on en dénombre déjà plusieurs au compteur. En premier lieu, le vol de données confidentielles. Ce détournement ne concernerait pas seulement le nom de la société ou ses mots de passe, mais également des informations plus «riches» économiquement.

Autre source d’inquiétude : la suspicion de tracking de nos appareils par l’application. Via l’outil de géolocalisation de TikTok, chaque salarié posséderait alors un mouchard en poche, capable de le situer précisément tout au long de sa journée. Pour Xavier Degraux, cet outil de tracking est une menace importante pour les entreprises : “On peut très facilement interpréter économiquement les allers et venues d’un patron de PME, en Belgique ou dans le monde”.

Le géant chinois ByteDance, maison mère de TikTok, avait d’ailleurs reconnu en décembre que certains de ses employés avaient recueilli des données précises afin d’espionner certains journalistes. Ces derniers avaient couvert des affaires liées à l’entreprise via l’obtention d'informations confidentielles.

Le beurre et l’argent du beurre ?

Malgré tous ces aléas, TikTok reste une plateforme de diffusion privilégiée pour les entreprises. En accès libre, elle permet de toucher un public plus jeune et d’alimenter une image de marque créative et vivante. Mais alors, est-il possible de jouer sur les deux tableaux ? D’utiliser l’application sans voir ses données prendre la poudre d'escampette ? Réponse du consultant digital : “Le risque 0 n’existe pas, mais on peut le réduire”.

Tout se jouerait dans les paramètres de notre compte TikTok. Afin d’amoindrir les dangers de fuite, on peut déjà commencer par décocher les autorisations concernant l’accès à notre géolocalisation, aux photos et vidéos, et aux données personnelles. Cependant, Xavier Degraux rappelle : “Ce n’est pas pour autant que l'application, comme tout réseau social, sera entièrement fiable”. Le formateur compte plutôt sur les géants du numérique pour mieux sécuriser le marché. Selon lui, “les plateformes comme Apple sont très soucieuses d’héberger des applications sécurisées”.

Pourtant, tant que ces dernières n’auront pas pris de position claire sur la question, mieux vaut rester critique et vigilant lors de nos utilisations.