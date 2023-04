“On n’a plus le temps d’attendre” : le jeu vidéo belge en retard sur ses voisins

Le jeu vidéo est le secteur culturel le plus rentable au monde. En 2022, il a engrangé un total 200 milliards de dollars, cinq fois plus que le cinéma et la musique réunis. Tout le monde veut sa part du gâteau. Certains pays comme la France, le Canada ou le Royaume-Uni multiplient les incitants financiers et les aides pour recruter les meilleurs talents.