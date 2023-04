L’intelligence artificielle : faut-il en avoir peur ? (LIVE à 12h05)

Pour débattre de ces questions, nous avons réuni deux experts belges de l’IA : Nathanaël Ackerman et Benoît Macq. Le premier est la cheville ouvrière de la coalition belge pour l’IA (AI4Belgium). Le second, professeur à l’UCLouvain, est co-initiateur de Trail (qui regroupe les universités et les centres de recherche francophones actifs dans le domaine de l’IA). Live à 12h05 sur La Libre Eco.

