Bacardi combine la créativité humaine et celle de l'intelligence artificielle Ai-Da

Moins connue que les stars du moment - ChatGPT, DALL-E ou Midjourney -, Ai-Da jouit cependant d'une certaine popularité dans les milieux artistiques. Son créateur, le galeriste britannique Aidan Meller, l'a baptisée Ai-Da en référence à Ada Lovelace, l'une des pionnières de l'informatique… Il la présente comme "la première artiste robot humanoïde ultra-réaliste au monde". Depuis sa naissance en 2019, elle a participé à plusieurs expos renommées dont Forever is Now aux pieds des grandes pyramides de Gizeh ou Leaping the metaverse l'an dernier à la Biennale de Venise ; Ai-Da a aussi été invitée par l'Université d'Oxford à une conférence TEDx et participé au festival de Glastonbury aux côtés de Billie Eilish et Paul McCartney…

Deux installations muséales

Le groupe Bacardi vient de se l'approprier pour sa marque de gin Bombay Sapphire. Plus précisément, Ai-Da va participer à deux installations muséales au Design Museum de Londres (du 21 au 24 avril) et à la Chelsea Factory de New York (du 10 au 23 mai) comme point d'orgue de la campagne mondiale Saw This Made This ("J'ai vu ça, j'ai fait ça") de Bombay Sapphire lancée sur les réseaux sociaux par Baz Luhrmann.

L'objectif du réalisateur australien, adoubé ambassadeur du breuvage éthylique : inspirer les gens à découvrir la créativité qui sommeille en eux, et les inviter à lui envoyer des œuvres de toutes provenances, de toutes origines… "En tant que directeur créatif de cette campagne, mon objectif est d'encourager les gens à voir le monde comme une galerie d'art et à révéler une part créative d'eux-mêmes dont ils n'avaient peut-être pas conscience", explique-t-il.

Des milliers d'œuvres qu'il aurait récoltées, en provenance de tous ceux qui ont partagé le hashtag #SawThisMadeThis - photos, sculptures, gravures -, Baz Luhrmann a opéré une sélection qui sera exposée à Londres et New York. Et c'est là qu'intervient Ai-Da : à partir de cette sélection "humaine", le robot créera "une série itérative d'œuvres d'art collaboratives pour explorer la manière dont l'intelligence artificielle peut enrichir la créativité humaine", décrivent les curateurs de ces expositions… Tout un programme ! Le public pourra aussi interagir avec l'artiste humanoïde en lui soumettant des images inspirantes via la section dédiée du site web de Bombay Sapphire. Aux dires de la marque, il s'agira du plus grand événement artistique biberonné à l'IA jamais organisé…