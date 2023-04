Le marché des PC en mode "post-Covid", touche le fond

“Les stocks ont diminué”, notent les experts de Canalys sur base des indications données par leurs partenaires dans la distribution, “mais ils restent élevés dans l’absolu”. Il faut ajouter à cela les facteurs externes tels le niveau des taux d’intérêt et les craintes relatives à un ralentissement économique vers la fin de l’année qui freinent les achats des particuliers comme des entreprises.

Les PC portables en chute libre

Parmi les victimes, on retrouve ce qui s’est le mieux vendu durant l’appel d’air du Covid : l’ordinateur portable. C’est ce segment qui a payé le tribut le plus lourd à l’actuelle situation de “suréquipement”, et qui recule de 34 % à 41,8 millions d’unités sur le trimestre écoulé. Les pc de bureau ne reculent pour leur part que de 28 % à 12,1 millions d’unités.

Ventes PC ©IPM Graphics

Canalys estime toutefois que cette chute des ventes, la plus lourde de ce marché, devrait faire place à un début de renouvellement au second semestre de cette année, puis à un retour au rythme de croisière d’avant la pandémie dans le courant de 2024. Sachant que la digitalisation à marche forcée consécutive au travail à distance va conduire beaucoup d’utilisateurs à poursuivre sur cette voie dans le futur.

Pour Canalys, “le marché des PC repose sur des fondamentaux solides à long terme. Outre la base installée qui est plus importante qu’avant la pandémie, il y a la transition vers Windows 11, et la demande nouvelle et renouvelée du secteur de l’éducation numérique”. Un discours optimiste à confirmer. L’an passé, les livraisons mondiales de PC avaient chuté de 16 % par rapport à l’exceptionnelle année 2021, à 285,1 millions d’unités.

Apple attendue au tournant

L’analyse à plus long terme devra être refaite en fin d’année. Les ventes de PC suivent traditionnellement un rythme saisonnier avec une accélération des ventes au dernier trimestre et une moyenne de livraisons autour de 60 millions d’unités par trimestre. Mais parmi les grands perdants du trimestre passé, Apple sera certainement au centre de l’attention des opérateurs. Le groupe a vendu quelque 4 millions de Mac sur cette période. Soit un recul de 45,5 % des ventes, selon Canalys.