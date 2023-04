Qu'est-ce qui fait rebondir Meta?

Durant les quatorze mois qui suivront (jusqu’en novembre 2022), le groupe de Mark Zuckerberg va toutefois abandonner près de 80% de sa valeur boursière, pour atteindre un point bas à 88 dollars. Le groupe a souffert de résultats qui ont largement déçu les attentes, avec des revenus publicitaires en léger déclin, et un résultat net par action qui a fondu de 38%. Les causes de cette méforme sont à rechercher dans des investissements pharaoniques et peu concluants dans le Metaverse, et dans une inflation salariale qui a pesé sur la rentabilité.

Cours de Bourse de Meta. ©IPM Graphics

Depuis, Meta a fortement rebondi, pour repasser récemment au-dessus des 220 dollars, notamment suite à l’annonce de plusieurs plans de licenciements (21000 personnes), d’un programme de rachat d’actions propres de 40 milliards de dollars, et de la mise en place d’un abonnement payant pour les créateurs de contenus. Ces annonces ont été bien accueillies, du moins par les investisseurs.

Du côté des analystes, le support reste important, avec 41 recommandations favorables sur 57 et un objectif de cours qui est régulièrement relevé depuis six mois. Si les analystes s’attendent encore à un exercice 2023 de transition (avec une croissance modeste du chiffre d’affaires et de 12% pour le résultat net), ils se montrent beaucoup plus optimistes pour les prochaines années. Ce mercredi 26 avril, le groupe publiera ses résultats pour le premier trimestre, ce qui constituera une bonne occasion de voir si le marché a eu raison d’accorder le bénéfice du doute à Meta Platforms.

Retour sur Netflix

Netflix a encaissé un recul de 5% durant la semaine écoulée, dont 3% au lendemain de la publication de résultats trimestriels qui n’ont pas donné les assurances voulues aux investisseurs. Le bénéfice par action s’est contracté de 18% par rapport aux trois premiers mois de 2021, en dépit d’une progression de 4% pour le chiffre d’affaires. Le groupe s’attend à des résultats similaires pour le deuxième trimestre de 2023.