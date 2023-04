Une rédactrice en chef allemande licenciée après une fausse interview de Schumacher généré par IA

Les sites en ".ai", détournés par le monde de l’IA, une manne pour l’île d’Anguilla

Les sites en ".ai", de plus en plus prisés par le secteur de l’intelligence artificielle, rapportent gros à… l’île d’Anguilla, dont c’est le nom de domaine officiel sur Internet, a indiqué à l’AFP un des gestionnaires de cette extension. En effet, les deux lettres ".ai" ne font pas référence aux initiales "intelligence artificielle" en anglais, mais à ce territoire britannique des Caraïbes, qui comme tout pays ou territoire dispose d’une extension nationale qu’il gère à sa guise. Mais le secteur de l’IA, en plein essor, s’est emparé de ce nom qui évoque son secteur, et de plus en plus d’entreprises achètent des sites en ".ai".