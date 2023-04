DHL, Google, Netflix... Une analyse dévoile les entreprises les plus souvent copiées lors des tentatives de phishing

Les arnaques en ligne continuent de pulluler, et ce sous toutes les formes. La meilleure défense reste la sensibilisation des citoyens, afin que ces derniers restent sur leurs gardes. A ce titre, la dernière étude de l'entreprise Check Point Software Technologies Ltd., spécialisée dans les solutions de cybersécurité, livre des informations intéressantes du point de vue des consommateurs. Elle dévoile en effet les entreprises les plus souvent copiées pour mener des tentatives de hameçonnage (ou phishing).