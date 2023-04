En cause : l'insolvabilité de CoinLoan déclarée par la justice estonienne. Cette société était jusque-là "l'un des principaux fournisseurs de Bit4You", précise encore l'Echo. Spécialisée dans les prêts de cryptomonnaies, elle ne dispose aujourd'hui plus de l'enregistrement requis pour être dépositaire de monnaies virtuelles.

Sur son site web, Bit4You indique qu'afin de "préserver au mieux les intérêts de nos clients et par souci d'équité, nous avons procédé à la suspension de l'exécution des opérations au travers de la plateforme". Les clients de la plateforme ne peuvent donc plus accéder à leurs avoirs, et une partie de ceux-ci pourraient être stockés chez CoinLoan.

En pleine tourmente, la plateforme va qui plus est devoir jongler avec la démission de plusieurs de ses administrateurs.